Понедельник, 8 июля, 2024

День семьи, любви и верности отпраздновали на Рязанской ВДНХ

Автор: 7info7

Опубликовано

8 июля, в День семьи, любви и верности на Рязанской ВДНХ прошло масштабное торжество. Гостей праздника ждали различные виды активностей, концертная программа, самая настоящая свадьба, помноженная на восемь. Именно такое количество пар вступили в брак на площадке праздника в этот день.

Мероприятие началось с торжественного автопробега и проникновенного исполнения гимна Года семьи. «Главное – Семья. Семья – это первый звук и первый шаг. Материнское сердце, смех малыша» – звучат его слова.

Праздник традиционно отмечается в день чествования Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк произнёс речь о важности духовной связи и о необходимости основывать семейные союзы на традиционных ценностях и поддерживать их.

В рамках торжества особенное поздравление получила семья Емельяновых, которая прожила в браке более 50 лет. Медалями за любовь и верность были награждены семьи Анатолия и Тамары Петровых, Анатолия и Галины Павликовых, Владимира и Натальи Богдановых, Павла и Надежды Симашовых, Дмитрия и Натальи Глобовых, Юрия и Татьяны Широковых, Александра и Светланы Шумовых, Валерия и Елены Богдановых, Сергея и Евгении Гердяновых и Сергея и Оксаны Зенкиных.

Однако поздравлением уже состоявшихся супругов дело не ограничилось. На сцене Рязанской ВДНХ поклялись друг другу в любви и расписались сразу 8 пар молодожёнов. Денис Давыдов и Олеся Оськина, Александр Егоров и Анастасия Мамедова, Александр Есенин и Мария Белякова, Александр Семин и Алёна Пескунова, Алексей Лубатов и Марина Грушкина, Максим Морозов и Юлия Кузьмина, Алексей Смирнов и Валерия Цветкова – все они во время торжественной регистрации обменялись кольцами, а брак засвидетельствовали гости мероприятия. Затем под песню «Просто подари» свершился первый танец молодых.

Программа праздника продолжилась мастер-классами и работой интерактивных площадок на все возможные тематики. У гостей мероприятия также была возможность насладиться выставочными экспозициями Центра культурного наследия «Мудрость веков».

В конце праздника состоялся «Парад Семьи» – торжественное шествие жителей Рязани, пропитанное духом праздника и любви. Завершила торжество концертная программа от группы «DiaCapella».

День семьи, любви и верности отпраздновали на Рязанской ВДНХ
День семьи, любви и верности отпраздновали на Рязанской ВДНХ
День семьи, любви и верности отпраздновали на Рязанской ВДНХ
День семьи, любви и верности отпраздновали на Рязанской ВДНХ
День семьи, любви и верности отпраздновали на Рязанской ВДНХ
День семьи, любви и верности отпраздновали на Рязанской ВДНХ
День семьи, любви и верности отпраздновали на Рязанской ВДНХ
День семьи, любви и верности отпраздновали на Рязанской ВДНХ
День семьи, любви и верности отпраздновали на Рязанской ВДНХ
День семьи, любви и верности отпраздновали на Рязанской ВДНХ
День семьи, любви и верности отпраздновали на Рязанской ВДНХ

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