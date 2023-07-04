День семьи, любви и верности отметят в рязанском ТРЦ «М5 Молл»

8 июля ТРЦ «М5 Молл» приглашает на трёхчасовую развлекательную программу, посвящённую Дню семьи, любви и верности. Гостей ждут семейные конкурсы от ведущих, творческие мастер-классы и много хороших эмоций, от праздничного дня, проведенного вместе с семьей.

В этот день в «М5 Молл» гости попробуют пройти площадку «Беличье колесо», а также проверят ловкость и аккуратность, строя пирамиду в «МегаДженге». Для интеллектуалов подготовлена площадка с непростыми ребусами и логическими головоломками, а для творческих семей – мастер-классы, участники которых создадут авторские магниты и свечи ручной работы. А еще в афише праздника есть конкурс, где семьи смогут проявить свой креатив в полной мере.

«М5 Молл» предлагает придумать гостям сюжет веселого и нестандартного семейного фото и снять его на собственный смартфон. Снимок необходимо выложить на свою страничку во «Вконтакте» с хэштегом #СемьяМ5, показать пост с фото администратору на стойке информации и получить специальный купон. Эти купоны примут участие в розыгрыше призов, а участники будут получать их за каждую победу в конкурсе, нестандартное семейное фото или прохождение игровых площадок. Разыгрывать призы будут в финале каждого праздничного часа: в 13:00, 14:00 и в 14:45. Самые ловкие, активные, веселые и креативные семьи обязательно унесут в этот день из «М5 Молл» подарки. И чем больше купонов соберет семья, тем больше шансов на призы от ТРЦ «М5 Молл».

Праздник пройдет в «М5 Молл» 8 июля. Время: с 12:00 до 15:00. Основные праздничные площадки расположены в зоне Трех фонтанов (главная сцена) и галереях ТРЦ. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+.