День России в рязанском посёлке Строитель отметили большим праздником

Накануне Дня России в рязанском посёлке Строитель прошёл большой праздник. Его гостями стали местные жители. Организовал праздник для жителей посёлка депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов.

На стадионе «Химик» перед гостями выступили представители национальных общин и диаспор, солисты ансамбля «Русский квас», «Играй гармонь», «Забава». Они исполняли патриотические песни и песни военных лет. Музыкальным настроением прониклись все гости праздника – они с удовольствием подевали артистам.

Также к проведению праздника присоединился рязанский мотоклуб «35 миль». Все желающие смогли осмотреть мототехнику и сделать снимки на память. Для самых юных гостей праздника проводились конкурсы и заводные игры.

Андрей Глазунов отметил: традицию проведения праздников в посёлке решили возобновить именно с Дня России – значимого дня для всех граждан страны.