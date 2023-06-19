День приёма граждан состоится 20 июня в Управлении ФССП по Рязанской области

Во вторник, 20 июня 2023 года, Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области проведёт День приёма граждан.

День приёма граждан пройдёт в ГКУ Рязанской области «Дом общественных организаций» по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 17 с 14.00 до 17.00.

В этот день граждане могут обратиться для оперативного решения своих вопросов без предварительной записи.

Сотрудники Управления окажут квалифицированную помощь по вопросам обращения взыскания на имущество должников, вынесенных ограничений, взыскания алиментов, сохранения прожиточного минимума, обеспечения прав мобилизованных граждан и по иным вопросам.

Также граждане смогут обратиться к должностным лицам в связи с неправомерными действиями юридических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

В Дне приёма граждан примут участие сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области, представители Центра занятости населения Рязанской области, банков и других организаций.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Возрастное ограничение 18+