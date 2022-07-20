«День поля Рязанской области» пройдёт 22 июля в Старожиловском районе.

Инновационная агропромышленная выставка будет проходить на базе СПК «Золотой Колос» возле села Чернобаево.

Форум организует Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Оргкомитет выставки – выставочная фирма «Центр».

Мероприятие – отличная площадка для развития налаживания межрегиональных связей, продвижению новых технологий сельхозпроизводства, инновационных аграрных проектов. Также выставка помогает наладить контакты между предприятиями и инвесторами.

На форуме представят корма и лекарства для животных, удобрения, средства защиты растений, семена, а также сельскохозяйственную технику.

На выставке ждут руководителей и специалистов сельхозпредприятий, научно-исследовательских учреждений, фермеров и учёных из разных регионов России и ближнего зарубежья, а также дилеров иностранных компаний, выпускающих сельхозтехнику.

Подробности по участию в демонстрации техники можно получить в оргкомитете выставки по телефону 8 (473) 233-09-60 или на сайте.