День Победы в Рязани: как это было в 1945 году

Этот день, конечно же, — олицетворение праздника «со слезами на глазах». 9 мая 1945 года, в День Победы в Великой Отечественной войне, рязанцы, как и все в Советском Союзе, и плакали, и ликовали.

Ожидание победы

Все граждане Советского Союза, в том числе и рязанцы, с самого начала 1945 года уже не только верили, но и ясно осознавали, что «враг будет разбит, победа будет за нами». Другое дело, что никто не знал, сколь долго ещё продолжится кровопролитие.

В конце апреля завершилась военная операция, в результате которой наши войска заняли Восточную Пруссию, освободили часть Польши и вышли к Балтийскому морю. К началу мая была прорвана оборона немцев на Зееловских высотах, реках Нексе и Одер. Советские войска штурмом овладели рейхстагом.

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1 мая в Рязани состоялось торжественное заседание руководства города и области с привлечением «представителей комсомольских и профсоюзных организаций, стахановцев предприятий и учреждений города». С докладом «1 Мая — день смотра боевых сил трудящихся» выступил секретарь Обкома ВКП (б) А. И. Марфин. Было принято приветствие товарищу Сталину. Первомайские демонстрации в годы войны не проводились, и 1945 год не стал исключением. А главным событием было общее ожидание скорой победы.

В то время рязанцы получали информацию из газеты «Сталинское знамя» и по радио. Поскольку тогда радиоприемников в большинстве рязанских семей не было, собирались люди слушать сводки информбюро около городского радиоузла, который размещался на улице Подбельского (нынешней Почтовой). Как мне рассказывал один из очевидцев, приходили по одному человеку представители от домовых комитетов каждой крупной улицы. И от них уже информация распространялась по городу.

На доме № 57 по улице Почтовой сейчас закреплена памятная доска, информирующая, что «в этом здании в годы Великой Отечественной войны располагался городской радиузел, откуда передавались сводки Совинформбюро и предупреждения об авианалетах. Именно отсюда 9 мая 1945 г. было ретранслировано из Москвы сообщение о Победе».

Сводки Совинформбюро транслировались ежедневно. Вот что, к примеру, сообщал диктор Левитан 3 мая.

«Северо-западнее Берлина войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли крупные населенные пункты Вильскак, Глевен, Штюденитц, Нитцов, Вельгас, Штродене, Ринов, Шпатц, Хозн-Науэн и, выйдя на реку Эльба юго-восточнее города Виттенберге, соединились с союзными нам американскими войсками».

Находившиеся около радиоузла рязанцы дружно зааплодировали. Люди стали обниматься и поздравлять друг друга.

А вот о чём информировала газета «Сталинское знамя» 3 мая, когда уже было известно, что днём ранее капитулировал берлинский гарнизон немцев.

«2 мая после 21 часа в Берлине наши войска дополнительно взяли в плен более 20 тысяч немецких солдат и офицеров и кроме этого взято в госпиталях 10700 раненых немецких солдат. Всего в Берлине 2 мая взято в плен 100700 немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир воздушной правительственной эскадры генерал-лейтенант Баур, начальник медицинской службы полиции Берлина генерал-майор Врубель, генерал-лейтенант полиции Роттегубер, начальник канцелярии Геббельса Сайлер».

С этого времени в Рязани царило праздничное возбуждение. Около радиоузла и на площади Ленина уже начинал толпиться народ. Причём не только днём, но и ночью. В лицах большинства радостных рязанцев нельзя было не увидеть ликования. Но кто-то при этом не мог сдержать своих чувств и безудержно рыдал.

Особенный день

Акт о капитуляции Германии был подписан 8 мая. Но советские власти это событие обнародовать не спешили. Ведь война могла продолжаться по-прежнему, несмотря на подписи высокопоставленных лиц со стороны Германии. И лишь когда стало ясно, что сопротивление оказывают лишь немногочисленные разрозненные силы немцев, в ночь с 8-го на 9-е мая о Победе наконец то объявили.

«Трудно передать словами всё, что происходило в тот ночной час среди трудящихся нашего предприятия, — вспоминал один из сотрудников завода «Рязсельмаш», — когда радио принесло долгожданную весть о победе. Рабочие, инженеры, служащие ночной смены поздравляли друг друга. Громкие крики «ура!» неслись по всем цехам и двору завода. Ликование народа вылилось в стихийный митинг. Общую радость и гордость выразили в своих выступлениях директор завода Новиков, мастер Белокуров, парторг Клепиков».

9 мая, действительно, — день особенный как для рязанцев, так и для всех граждан нашей страны.

«Был у нас у соседа на всю улицу один-единственный радиоприемник, — рассказал свидетель тех событий, — от него то в нашей семье и узнали главную новость. И наш старый-престарый дедушка как молодой выбежал на улицу и стал кричать: «Война, война кончилась! Ребята, идите скорее сюда!». Все радовались, кричали, смеялись, обнимались, плакали, поздравляли друг друга. А вечером все вышли и начали песни петь под гармошку, танцевать. Радости-то сколько было!».

Праздник 9 мая 1945 года трудящиеся Рязани отметили торжественно. Весть о победе очень многих подняла на ноги ещё очень ранним утром, затемно.

«Люди стучали в окна незнакомых, — рассказывал один из очевидцев, — и говорили: «Что же вы спите, война кончилась! Сообщить об этом считалось высоким долгом. Хотелось не просто говорить, а громко кричать, трубить повсюду, чтобы все выходили на улицы встречать праздник победы».

Люди обнимались, плакали. Вывешивали на домах красные знамёна и портреты Сталина. Со знаменами группами и в одиночку шли на улицы, где стихийно возникали митинги.

«Весенним половодьем хлынул на улицы людской поток, — сообщала газета «Сталинское знамя» — и тесны стали улицы и площади. Нет границ радости, восторгу, веселью. Каждый был возбужден, до глубины души взволнован, счастьем светились лица».

И нечто подобное происходило не только на Рязанщине, но и по всему Советскому Союзу. На улицах 9 мая 1945 года стало тихо лишь в 9 часов вечера, когда по радио начал говорить И. В. Сталин.

«Дорогие соотечественники и соотечественницы, — обратился он к гражданам СССР, — Красная Армия и советский народ одержали историческую победу над гитлеровской Германией. Враг полностью разгромлен и безоговорочно капитулировал».

А ещё 9 мая 1945 года в Рязани прошло праздничное Богослужение в единственной тогда на весь город действующей Скорбященской церкви. После молитв начались в рязанской епархии действия по составлению документов для открытия в городе ещё одной или нескольких церквей. Усилия эти увенчались успехом. И уже в следующем 1946 году в Рязани начал функционировать ещё один храм — во имя Бориса и Глеба.

Евгений Данилин.