День памяти святого Георгия Победоносца 9 декабря: приметы и что нельзя делать

9 декабря православная церковь вспоминает одного из самых почитаемых святых – Георгия Победоносца.

Одно из самых известных чудес, совершенных Георгием Победоносцем, это убийство копьём змея, который разорял земли недалеко от Ливанских гор. Георгия Победоносца православные чтят как смелого воина, верного долгу. Доблестного Георгия начали почитать во время правления Ярослава Мудрого, которого крестили с именем Георгий. При Дмитрии Долгоруком, тоже крещенном именем Георгий, изображение Георгия Победоносца на коне, пронзающего копьём змея, поместили на герб московских государей, позже – на государственный герб.

Особо день памяти Георгия Победоносца чтят в народе, его называют Юрьевым днём, а также Егорием Холодным. Существует много примет и запретов для 9 декабря. К каким из них обязательно стоит прислушаться, чтобы не навлечь на себя беды?

Традиции и запреты 9 декабря

Народная традиция – до Юрьева дня отдавать все долги. Если разобраться до праздника со всеми задолженностями, то в будущем году не будет проблем с деньгами.

Ещё одна традиция – ходить 9 декабря в баню и париться дубовыми вениками. Считалось, что этот ритуал даст крепкое здоровье.

В Юрьев день нельзя ходить на охоту, чтобы не навлечь на себя беду. Наши предки верили, что в этот день на защиту животных встают лесные силы.

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу и начинать новое дело. Если ослушаться запрета, смело стоит ожидаться несчастья.

Народные приметы 9 декабря

Если к 9 декабря выпадало много снега, то летом ждали буйного роста травы;

Если Юрьев день холодный, то зима будет морозной;

Увидел с утра иней на деревьях? Летом жди хороший урожай;

Северный ветер дует к заморозкам.

Именины 9 декабря отмечают Даниил, Юлиан, Георгий, Василий, Петр, Назар, Афанасий, Илья, Яков, Иннокентий.

Сны в ночь на 9 декабря редко бывают вещими – они скорее рассказывают об атмосфере души человека: точнее, о том, в каком состоянии – пессимистическом или оптимистическом – она находится.