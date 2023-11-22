День матери: где в Рязани отметить этот праздник всей семьей

26 ноября в рязанском ТРЦ «М5 Молл» – большая программа ко Дню матери (6+), который отмечают в России в последнее ноябрьское воскресенье. Праздник в «М5 Молл» – хороший повод собраться всей семьей и поздравить дорогих мам. Афиша мероприятия включает разнообразные площадки и развлечения, которые помогут гостям провести время с удовольствием и абсолютно бесплатно.

Основная сцена разместится в «праздничном» атриуме, где на время реконструкции фудкорта проходят все массовые мероприятия «М5 Молл». За теплую семейную атмосферу праздника в этот день будет отвечать обаятельный конферансье: уже подготовлены нескучные интерактивные конкурсы, хорошая музыка и цветы для любимых мам.

День матери в «М5 Молл» – это и единственная в городе праздничная программа с бесплатной профессиональной фотосессией для мам с детьми. В ТРЦ в этот день будет размещена фотозона, где для гостей будут работать визажисты и фотограф. Снимки, сделанные на День матери не только украсят странички в социальных сетях обладательниц фото, но и станут трогательной семейной историей для всех причастных.

Для детей в праздничной афише – полезные мастер-классы. На занятиях маленькие гости научатся декорировать кружки, сделают «бомбочки» для ванной и скрабы для ухоженных рук своим самым дорогим и любимым мамам. А также малыши в полакомятся сладкой ватой и украсят себя ярким аквагримом.

Музыкальную страницу праздника в «М5 Молл» заполнят выступления юных звездочек прошедшего недавно в ТРЦ вокального конкурса «Голос Детства». В шорт-листе исполнителей – песни про маму.

День матери в «М5 Молл»: воскресенье, 26 ноября, начало в 14:00. Место проведения: атриум рядом с магазинами «Котофей» и LC Waikiki. Вход свободный.

Более подробную информацию о мероприятиях в ТРЦ «М5 Молл» можно узнать на официальной странице «М5 Молл» в социальной сети ВКонтакте и на канале в Telegram, на сайте и в мобильном приложении.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

erid: 2VtzqwCY6CZ