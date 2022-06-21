День летнего солнцестояния-2022: почему наши предки переворачивали 22 июня вещи?

Ежегодно 21 июня происходит значимое астрономическое событие – День летнего солнцестояния. Он считается самым длинным в году, а следующая за этим днём ночь – самой короткой в году.

Особым и магическим временем считали День летнего солнцестояния наши предки. Издревле они верили, что в это время силы светы берут власть над силами тьмы, поэтому важно проводить различные обряды, чтобы привлечь в свою жизнь радость, добро и богатство.

Например, считалось, что в День летнего солнцестояния нужно обязательно искупаться в водоёме или облиться холодной колодезной водой. Таким нехитрым обрядом можно уберечь себя от влияния тёмных сил и защититься от болезней на целый год.

Особую защиту женщине может дать собранная в этот день трава Иван-да-Марья. Существует поверье, что она, разложенная на подоконниках с солнечной стороны, помогает сохранять в доме мир и радость.

Ещё одна любопытная примета Дня летнего солнцестояния связана с тем, что в ночь на 22 июня нужно перевернуть дома все вещи. Это позволяет привлечь в семью благостные перемены и удачу. А ещё существует поверье, что такой обряд позволяет сохранить порядок.

Также приметы призывали 22 июня на прополку огорода от сорняков. Якобы без этого хорошего урожая не будет.