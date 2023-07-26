День Крещения Руси 28 июля: традиции, приметы и запреты православного праздника

День Крещения Руси – значимый православный праздник, который будет утверждён в 2010 году. Ежегодно в этот день православные христиане вспоминают святого князя Владимира, который направил Русь по пути православия.

28 июля верующие молятся, просят благословения, проводят время с семьёй.

Какие традиции свойственны для этого дня? На какие приметы и запреты стоит обратить внимание в этот день?

В День Крещения Руси во всех православных храмах и церквях проходят торжественные богослужения. Христиане вспоминают святого князя Владимира, у него, как правило, просят покровительства для страны. Благодарственные молитвы возносят Господу и другим святым, прося у них благословения и покровительства для всякого живущего на земле.

Есть традиция для Дня Крещения Руси – ровно в 12 часов во всех церквях России звенят колокола. Влюблённые часто в этот день проходят таинство венчания. Считается, что именно в этот день создание семьи несёт огромное процветание и счастье.

Приметы на День Крещение Руси

По примете, дождь в этот день — благословение самого князя Владимира.

Гром среди ясного неба несет в себе предупреждение тем, кто забыл о запретах.

Увидеть радугу — к богатству.

Молнии сверкают — быть осени долгой

Туман с утра — за грибами пора.

Встретить священника на дороге — к большой удаче.

Запреты праздничного дня

В день праздника не принято заниматься тяжелым физическим трудом. Это время для отдыха и размышлений о вечном, время духовного роста и развития.

Церковный праздник — не время для бранных слов, конфликтов и ссор. В этот день стараются приобщиться к Господу, очистить души от негатива через молитвы и помочь ближним.