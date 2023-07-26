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День Крещения Руси 28 июля: традиции, приметы и запреты православного праздника

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День Крещения Руси – значимый православный праздник, который будет утверждён в 2010 году. Ежегодно в этот день православные христиане вспоминают святого князя Владимира, который направил Русь по пути православия.

28 июля верующие молятся, просят благословения, проводят время с семьёй.

Какие традиции свойственны для этого дня? На какие приметы и запреты стоит обратить внимание в этот день?

В День Крещения Руси во всех православных храмах и церквях проходят торжественные богослужения. Христиане вспоминают святого князя Владимира, у него, как правило, просят покровительства для страны.  Благодарственные молитвы возносят Господу и другим святым, прося у них благословения и покровительства для всякого живущего на земле.

Есть традиция для Дня Крещения Руси – ровно в 12 часов во всех церквях России звенят колокола. Влюблённые часто в этот  день проходят таинство венчания. Считается, что именно в этот день создание семьи несёт огромное процветание и счастье.

Приметы на День Крещение Руси

  • По примете, дождь в этот день — благословение самого князя Владимира.
  • Гром среди ясного неба несет в себе предупреждение тем, кто забыл о запретах.
  • Увидеть радугу — к богатству.
  • Молнии сверкают — быть осени долгой
  • Туман с утра — за грибами пора.
  • Встретить священника на дороге — к большой удаче.
  • Запреты праздничного дня

В день праздника не принято заниматься тяжелым физическим трудом. Это время для отдыха и размышлений о вечном, время духовного роста и развития.

Церковный праздник — не время для бранных слов, конфликтов и ссор. В этот день стараются приобщиться к Господу, очистить души от негатива через молитвы и помочь ближним.

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