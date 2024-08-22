День города Касимова приурочат ко Дню российского кино

23 и 24 августа в Касимове отмечают День города. Праздничные мероприятия в этом году приурочат ко Дню российского кино.

Выходные для касимовцев будут насыщенные: гости праздника смогут посетить различные творческие встречи, выставки, мастер-классы и, конечно, побывать на концерте, на котором выступят заслуженные артисты.

23 августа во Дворце культуры выступят Ирина Грибулина, Ольга Гурякова, Марат Гали, Анастасия Грибулина, Андрей Анкудинов, Юрий Заряднов, Елисей Ильичев. В этот же день состоится презентация выставки «Касимов в кино», а также творческие встречи с художником-гримером Мосфильма Викторией Рыбаковой и актером, режиссером и продюсером театра и кино Олегом Фоминым. Завершится день кинопоказом фильма «Сто лет тому вперед».

24 августа состоится концерт «Все как в кино», будут работать различные интерактивные площадки. После чего гости праздника смогут увидеть эскрим-шоу и поучаствовать в квесте «Исторические кварталы в кадре кинематографа». Завершится день танцевальной программой «Танцуют все!»

Для справки: В Касимове сняли более 30 художественных фильмов и сериалов. В этом году на улицах города снимают «Один хороший день», «Тимур и его команда». А для кинематографических групп в городе подготовили специальную маршрутную карту.