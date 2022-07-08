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День Давида Земляничника 9 июля: что нельзя и нужно делать, народные приметы

9 июля православная церковь вспоминает святого Давида. Всю свою жизнь он соблюдал строгий пост и постоянно молился. За свои подвиги веры от Господа он получил дар исцеления.

В народе этот праздник называли днём Давида Земляничника. В это время ходили на сбор земляники.

Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам нужно при слушаться?

Традиции и запреты 9 июля

Без земляничного листа беременные женщины в этот день не выходили из дома. Иначе роды могут пройти тяжело.

Представительницам прекрасного пола не стоят сегодня умываться простой водой, иначе начнутся проблемы с кожей.

Не нужно сегодня просить и давать деньги взаймы – будут проблемы с финансами.

Народные приметы 9 июля

Если целый день идёт дождь 9 июля, то осень будет дождливой;

  • Ясный солнечный день сулит хороший урожай;
  • Полевые цветы сильно пахнут – к дождю;
  • Стрижи летают то вверх, то вниз — перед грозой.
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