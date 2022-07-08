День Давида Земляничника 9 июля: что нельзя и нужно делать, народные приметы

9 июля православная церковь вспоминает святого Давида. Всю свою жизнь он соблюдал строгий пост и постоянно молился. За свои подвиги веры от Господа он получил дар исцеления.
В народе этот праздник называли днём Давида Земляничника. В это время ходили на сбор земляники.
Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам нужно при слушаться?
Традиции и запреты 9 июля
Без земляничного листа беременные женщины в этот день не выходили из дома. Иначе роды могут пройти тяжело.
Представительницам прекрасного пола не стоят сегодня умываться простой водой, иначе начнутся проблемы с кожей.
Не нужно сегодня просить и давать деньги взаймы – будут проблемы с финансами.
Народные приметы 9 июля
Если целый день идёт дождь 9 июля, то осень будет дождливой;
- Ясный солнечный день сулит хороший урожай;
- Полевые цветы сильно пахнут – к дождю;
- Стрижи летают то вверх, то вниз — перед грозой.