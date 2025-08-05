Демобилизованные участники СВО из Рязани могут пройти лечение в реабилитационных центрах Соцфонда

С 2025 года демобилизованные участники специальной военной операции начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в подведомственных Социальному фонду России центрах.

Основное условие для получения направления — иметь статус участника СВО, являться ветераном боевых действий и быть уволенным из вооруженных сил РФ.

Курс реабилитации демобилизованные военнослужащие могут пройти один раз в год. Продолжительность медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения – до 21 дня.

Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы имеют право на внеочередное направление на лечение в реабилитационные центры Соцфонда.

При направлении участников СВО в реабилитационные центры специалисты Отделения фонда по Рязанской области учитывают данные медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ветерана. Квалифицированные медики и персонал многопрофильных центров разрабатывают для каждого пациента индивидуальный план реабилитации и создают все необходимые условия для физического, психологического и социального восстановления.

Подать заявление на получение лечения в реабилитационных центрах можно в любой клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области и через МФЦ.

К заявлению прикладываются медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к прохождению санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации и отсутствие противопоказаний. К ним относятся направление по форме 057/у — для медицинской реабилитации и справка по форме 070/у — для санаторно-курортного лечения. Срок рассмотрения заявления составляет два рабочих дня, о результатах ветеран будет проинформирован в течение одного рабочего дня.