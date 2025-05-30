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Происшествия

Делом голого рязанского бизнесмена заинтересовался Бастрыкин

Алексей Самохин
Александр Бастрыкин, фото: t.me/infocentrskrf
Происшествия

Делом голого рязанского бизнесмена заинтересовался Бастрыкин

Алексей Самохин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту противоправных действий в отношении ребёнка в Рязанской области.

Инцидент произошёл в селе Караси, где, по данным СМИ, 48-летний местный бизнесмен в обнажённом виде пытался помешать отдыху несовершеннолетних на пляже. В результате конфликта один из детей получил травму — у него сломан палец.

Мужчина задержан и заключён под стражу.

Сюжет об этом инциденте был показан в эфире федерального телеканала. После него председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Глава ведомства потребовал от руководителя регионального следственного управления Олега Васильева оперативно предоставить подробную информацию об обстоятельствах произошедшего и текущем статусе дела.

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