Дело в отношении двух мужчин, сливших из автомобилей более 2 тысяч литров дизельного топлива, передано в суд

Прокуратура г. Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении пяти преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с июля по август 2022 года двое ранее судимых за кражи мужчин, передвигаясь на автомашине по территории г. Ангарска, подыскивали транспортные средства, из которых сливали дизельное топливо в заранее приготовленные канистры. Похищенный дизель обвиняемые сдавали в пункт приема. Вырученные денежные средства делили между собой и тратили на собственные нужды.

В результате общий объём похищенного топлива составил более 2 тыс литров на сумму свыше 150 тыс рублей, ущерб причинен как гражданам, так и организациям. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.