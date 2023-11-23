Четверг, 23 ноября, 2023
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Дело учительницы, бившей школьников, готовят для суда

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В Канске завершено расследование уголовного дела о применении физической силы педагогом школы в отношении учеников. Подробности сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, в сентябре 2023 года учительница начальных классов неоднократно применяла физическую силу, грубо обращалась с учениками во время уроков. Педагог была классным руководителем у детей.

— Учитель ударила одного из учеников головой об парту, другого толкнула, кидала в детей канцелярскими принадлежностями, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Случай, ставший причиной возбуждения уголовного дела, произошёл после уроков 18 сентября. Школьники сняли на телефон, как учительница бьёт 10-летнего мальчика, ученика 4-го класса.

Следователи передали уголовное дело прокурору для составления обвинительного заключения.

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