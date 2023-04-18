Дело «скопинского маньяка» о сокрытии убийства передано в суд

Расследование уголовного дела в отношении Виктора Мохова, которого обвиняют в сокрытии убийства, завершилось. Материалы с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в деле есть ещё два фигуранта – Евгений Полищук, обвиняемый в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», и Алексей Архипкин, которому, как и «скопинскому маньяку», вменяют «заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений».

В Скопинском районном суде ТАСС сообщили, что дело уже поступило и распределено судье.

По данным следователей, Мохов скрыл, что в его доме произошло убийство, а позже помог соучастникам переместить тело убитого. 12 августа прошлого года Скопинский райсуд отправил Мохова под домашний арест, но тот нарушил условия нахождения под ним, и 1 сентября обвиняемого заключили под стражу. Позже Виктора Мохова выпустили, поскольку закончился предельный срок содержания под стражей.

В 2005 году Мохова приговорили к 16 годам 10 месяцам исправительной колонии строгого режима. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух несовершеннолетних девушек, изнасиловал их и продержал в подвале хозпостройки возле своего дома в Скопине почти 4 года. В марте 2021 года его освободили после отбытия срока.