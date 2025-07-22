Дело рязанцев, пытавшихся продать пулемёт, передано в суд

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей, обвиняемых в приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и патронов в составе группы лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники ведомства. Силовики задержали рязанцев при попытке продать пулемет РПК; винтовку МЦ-12; патроны калибра 7,62 и 5,6 мм.

Двое задержанных были помещены в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим наказание до 12 лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей.

Сейчас дело передано для рассмотрения в суд.