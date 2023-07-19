Дело рязанца, расстрелявшего прохожих на улице Новосёлов, передано в суд

В Рязани передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя 1989 года рождения, обвиняемого в покушении на убийство трех лиц (ч. 3 ст. 30, п.«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление совершено вечером 19 декабря 2022 года. Сильно пьяный обвиняемый у дома № 7 по улице Новосёлов устроил конфликт с группой незнакомых мужчин. Во время выяснения отношений рязанец открыл стрельбу по оппонентам, ранив одного из них.

Потерпевшие смогли сбежать, раненому своевременно оказали медпомощь, мужчина остался жив.

Обвиняемый по ходатайству следствия находится под стражей. Во время обыска дома у рязанца нашли 4 единицы огнестрельного и 2 единицы газового оружия.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд.