Среда, 19 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Дело рязанца, расстрелявшего прохожих на улице Новосёлов, передано в суд

7info
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Рязани передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя 1989 года рождения, обвиняемого в покушении на убийство трех лиц (ч. 3 ст. 30, п.«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление совершено вечером 19 декабря 2022 года. Сильно пьяный обвиняемый у дома № 7 по улице Новосёлов устроил конфликт с группой незнакомых мужчин. Во время выяснения отношений рязанец открыл стрельбу по оппонентам, ранив одного из них.

Потерпевшие смогли сбежать, раненому своевременно оказали медпомощь, мужчина остался жив.

Обвиняемый по ходатайству следствия находится под стражей. Во время обыска дома у рязанца нашли 4 единицы огнестрельного и 2 единицы газового оружия.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Четыре человека сгорели в перевернувшемся автомобиле в Кировской области

19 июля в 04.16 на 124 километре автодороги «Киров — Советск — Яранск» водитель автомобиля BMW съехал в кювет, машина перевернулась и загорелась.

Бастрыкину доложат результаты проверки по факту нарушения прав дольщиков в Рязани

Проверка организована после появления в СМИ информации о проблемах дольщиков ЖК «Есенин».

Сергей Миронов: «Инфраструктуру ДОСААФ необходимо сохранить и расширить, а кадры – наполнить ветеранами СВО»

Лидер СРЗП сообщил, что намерен обратиться с письмом на эту тему к министру обороны РФ Сергею Шойгу

На берегу Оки в Касимове обустраивают волейбольную площадку

Площадка получит название «Здоровье».

В Скопине 42-летний мужчина погиб от удара током во время ремонта

Мужчина получил электротравму, работая с сайдингом снаружи здания.

МЧС предупредило рязанцев об усилении ветра 19 июля

По прогнозам синоптиков, местами скорость ветра достигнет 13-18 м/с, в отдельных районах пройдут грозы.

В Рязани дерево упало на детскую площадку

По словам автора поста, инцидент случился в Гвардейском сквере. Место падения дерева огорожено сигнальной лентой.

В Рязани отремонтировали 226 метров газопровода

Завершен капитальный ремонт двух отрезков газопроводов высокого давления протяженностью 226 метров по улице Народный бульвар в Рязани.

С начала года спрос москвичей на квартиры в центре Рязани вырос на 40%

По данным специалистов девелоперской компании «Мармакс», количество сделок, проведенных с жителями Москвы, с января 2023 года выросло на 40%.

Банк «Открытие»: 64% россиян выступают за продление параллельного импорта

Большинство россиян отмечают повышение цен на продовольственные и непродовольственные товары за последний год при сохранении относительно неизменным или даже улучшении их качества и ассортимента. Почти две трети поддерживают решение правительства продлить действие параллельного импорта. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Банковское приложение ВТБ из российского магазина NashStore скачали более 1 миллиона раз

Клиенты ВТБ установили мобильное приложение ВТБ Онлайн для Android-устройств более 1 млн раз в отечественном магазине NashStore с момента его запуска в 2022 году. Таким образом, ВТБ побил новый рекорд по скачиваниям в NashStore. 

ВТБ в Ивановской области запускает новую модель работы с массовой розницей

18 июля ВТБ в Ивановской области представил измененную модель работы с массовым сегментом.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации