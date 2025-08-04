Дело рязанца о призыве к экстремистской деятельности и оправдание терроризма передано в суд

Заместитель прокурора Рязанской области Банникова Е.Р. утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Рязани, обвиняемого в совершении 4-х преступлений по оправданию терроризма и одного по призыву к экстремистской деятельности.

В ходе прокурорской проверки установлено, что обвиняемый почти год размещал публикации на своей странице в одной из социальных сетей, содержащие призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также оправдание терроризма.

Преступная деятельность пресечена компетентными органами. Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) и по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призыв к экстремистской деятельности) направлено в суд для рассмотрения.