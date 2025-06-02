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Фото: vk.com/sudpress62
Происшествия

Дело рязанца, которого подозревают в удушении своего знакомого, передали в суд

Анастасия Мериакри

Завершено расследование уголовного дела в отношении местного 45-летнего жителя, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

Следствие выяснило, что днем 15 марта 2025 года между мужчинами 43 и 45 лет в состоянии алкогольного опьянения произошел конфликт. В результате чего 43-летний рязанец нанес несколько ударов руками в область головы и впоследствии задушил своего приятеля. После совершенного преступления с места преступления обвиняемый скрылся.

Обвиняемый установлен и задержан. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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