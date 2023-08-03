Дело педофила, рассылавшего порно школьницам, передали в суд

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в растлении девочек из разных регионов страны. Подробности сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по республике Крым и городу Севастополю.

Уголовное дело на мужчину завели по п. «а» ч. 3 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 132, п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ. По версии следствия, с августа 2020 года обвиняемый, зарегистрировавшись в соцсети под женским именем, стал активно знакомиться и переписываться со школьницами из разных регионов России. Беседы велись на непристойные темы, мужчина слал девочкам порнографию, склонял собеседниц к таким же ответным сообщениям.

Злоумышленника удалось выявить сотрудникам бюро специальных технических мероприятий МВД России.

Установлено 34 эпизода преступной деятельности жителя Крыма. Потерпевшими признаны 18 школьниц 8-12 лет, проживающих в Курганской, Саратовской, Архангельской областях, Республиках Коми, Мордовия, Красноярском крае.

Уголовное дело передано в суд.