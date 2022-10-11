Дело педофила, переписывавшегося с девочками, передают в суд

Следственными органами СУ СК России по Магаданской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, обвиняемый в 2019-2022 годах знакомился в социальной сети и мессенджере с несовершеннолетними девочками и, заведомо зная об их возрасте, в ходе обмена сообщениями и файлами, из сексуальных побуждений, с целью удовлетворения своей половой потребности, вел с двумя 13-летними потерпевшими и одной 12-летней потерпевшей переписку на сексуальные темы, просил отправить ему фотографии интимного характера.

Преступная деятельность злоумышленника выявлена оперативными сотрудниками УМВД России по Магаданской области.

В ходе следствия по уголовному делу проведен значительный объем следственных и иных процессуальных действий, осуществлены выемки и осмотры электронных носителей информации, допросы лиц, психолого-психиатрические судебные экспертизы. Следствием собран достаточный объем доказательств, объективно подтверждающих причастность обвиняемого к инкриминируемым преступлениям. По заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы он признан вменяемым. В период следствия злоумышленник содержался под стражей.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, и в ближайшее время уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу.

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