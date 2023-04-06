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Четверг, 6 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Дело об убийстве в рязанском кафе передано в суд

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела против жителя областного центра 1983 года рождения. Мужчину обвиняют в убийстве и незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как установили следователи, 17 июня прошлого года в одном из кафе Рязани произошёл конфликт между обвиняемым, который является индивидуальным предпринимателем, и его знакомым. Причиной стало распределение прибыли от работы этого заведения общепита.

Обвиняемый несколько раз выстрелил в потерпевшего из пистолета. Тот скончался от полученных ранений. Обвиняемый выбросил оружие и скрылся.

Преступление раскрыли по горячим следам, обвиняемого задержали и по ходатайству следователя арестовали.

Мужчина признался в убийстве и рассказал об обстоятельствах случившегося.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

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