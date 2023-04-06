Дело об убийстве в рязанском кафе передано в суд

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела против жителя областного центра 1983 года рождения. Мужчину обвиняют в убийстве и незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как установили следователи, 17 июня прошлого года в одном из кафе Рязани произошёл конфликт между обвиняемым, который является индивидуальным предпринимателем, и его знакомым. Причиной стало распределение прибыли от работы этого заведения общепита.

Обвиняемый несколько раз выстрелил в потерпевшего из пистолета. Тот скончался от полученных ранений. Обвиняемый выбросил оружие и скрылся.

Преступление раскрыли по горячим следам, обвиняемого задержали и по ходатайству следователя арестовали.

Мужчина признался в убийстве и рассказал об обстоятельствах случившегося.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.