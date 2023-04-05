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Среда, 5 апреля, 2023
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Дело об убийстве в кафе в центре Рязани передано в суд

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В Рязани следователи завершили работу над делом местного жителя 1983 года рождения, которого обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия преступление было совершено 17 июня 2022 года в одной из рязанских кафе. Ранее сообщалось, что убийство произошло в кафе «Райский аппетит» недалеко от площади Победы.

Между обвиняемым, являющимся индивидуальным предпринимателем, и его знакомым произошел конфликт, связанный с распределением прибыли от деятельности кафе. Рязанец несколько раз выстрелил в оппонента из пистолета, после чего сбежал.

Расправа попала на видео.

Задержать подозреваемого удалось по горячим следам, он признался в убийстве и рассказал, как всё было.

Дело передано в суд.

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