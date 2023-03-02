Дело об убийстве москвичкой мужа в Рязанской области передано в суд

В Рязанской области следователи завершили работу над уголовным делом об убийстве супругой жителя Москвы. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Тело мужчины 1965 года рождения 13 октября 2020 года обнаружил в заброшенном колодце на берегу Оки в Шиловском районе местный житель. Найти труп помогла собака, которая начала лаять у колодца.

Личность погибшего удалось установить через четыре месяца в результат ряда экспертиз. Позднее выяснилось, что у мужчины был конфликт с женой, жительницей Москвы 1967 года рождения. Женщина без ведома мужа потратила 30 миллионов рублей, что и стало причиной разногласий.

— Мужчина неоднократно высказывал в адрес жены претензии и требовал вернуть указанные денежные средства, необходимые ему для осуществления предпринимательской деятельности. Из-за частых конфликтов отношения между супругами испортились, и мужчина высказал намерение расторгнуть брак, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Москвичка решила убить супруга. Сначала она искала исполнителей для заказного убийства, но сделать этого не смогла. В конце июля 2020 года супруги приехали на берег Оки в Шиловском районе. Там женщина убила мужа ударами по голове, а труп спрятала в заброшенном бетонном резервуаре с водой.

Вернувшись в Москву, обвиняемая сообщила в полицию о пропаже мужа. С помощью родственников она обеспечила себе алиби, попытавшись убедить следователей, что в столицу из Рязанской области они вернулись вместе. Затем мужчина ушёл из дома и пропал.

— Несмотря на непризнательную позицию обвиняемой и активное противодействие следствию, в результате проведенного комплекса следственных действий женщина была полностью изобличена, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Уголовное дело передали в суд.