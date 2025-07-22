Дело о разбое и угоне электросамоката передано в рязанский суд

Заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого в совершении разбоя (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и угоне (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в октябре 2024 года обвиняемый проник в гараж, чтобы напасть на местного жителя. Не дождавшись жертву, он попытался угнать мотоцикл, но не смог его завести. Когда потерпевший вошел в гараж, фигурант напал на него с палкой и ножом, причинив телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавший с супругой оказали активное сопротивление нападавшему, в результате он уехал на найденном в гараже электросамокате.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Рязанский районный суд Рязанской области.

Рязанцу грозит до 12 лет лишения свободы.