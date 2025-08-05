Дело о невыплате зарплаты рассмотрит Касимовский районный суд

Уголовное дело о невыплате зарплаты направлено в Касимовский районный суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Руководство одного из местных предприятий систематически уклонялось от выплаты заработной платы сотруднице, работающей там с октября 2023 года. Срок невыплаты превысил два месяца, долг — 50 тысяч рублей.

На основании материалов проверки, проведённой Касимовской межрайонной прокуратурой, следственным органом было возбуждено уголовное дело. С утверждённым межрайонным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд.