Дело о хищении более 1 млн рублей с предприятия Рязани передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 58-летнего рязанца – специалиста одного из промышленных предприятий города. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год сотрудник в рамках исполнения гособоронзаказа многократно направлялся в рабочие командировки в разные города России на предприятия – заказчики продукции. После возвращения из командировок обвиняемый предоставлял в бухгалтерию предприятия фиктивные документы о понесенных командировочных расходах. Мужчина покупал билеты на поезд, а их электронные копии использовал для отчетности, но при этом совершал возврат билетов. Документы на проживание в гостиницах не соответствовали действительности. На самом деле обвиняемый арендовал номера в более дешевых гостиницах или частные квартиры. Таким образом, мужчина незаконно получит от предприятия 1 миллион 52 тысячи рублей.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.