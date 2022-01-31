Дело о халатности при строительстве спорткомплекса в Рязани передали в суд

Прокурор Советского района Рязани утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста отдела строительного контроля ГКУ «Управление капитального строительства Рязанской области». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело на рязанку завели по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) после проведения прокурорской проверки расходования денег, выделенных на федеральный проект «Спорт — норма жизни».

По версии следствия, обвиняемая проявила халатность, приняв фактически невыполненные работы при строительстве ФОК «Капитан» на улице Зубковой. Ущерб от её действий превысил 2 миллиона рублей.

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Рассматривать дело начнёт Советский районный суд Рязани.