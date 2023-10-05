Дело о ДТП, в котором погибла блогер Диана Сафарова, передано в суд

В Башкортостане передано в суд дело о ДТП, в результате которого погибла блогер, мать троих детей Диана Сафарова, сообщает прокуратура республики.

Жителя Чишминского района обвиняют в нарушении ПДД в нетрезвом виде и оставлении места аварии.

По версии следствия, 9 мая 2023 года на улице Революционной посёлка Чишмы водитель автомобиля «Тойота Камри», находившийся за рулём в нетрезвом виде, на большой скорости подрезал автомобиль «Хонда Цивик» под управлением Сафаровой. 32-летняя женщина-водитель потеряла управлением и врезалась в металлический забор.

После совершения дорожно-транспортного происшествия второй участник скрылся с места аварии. Диана погибла.

Сафарова одна воспитывала троих детей: мальчиков-двойняшек и старшую дочку. Она вела в соцсетях блог, рассказывая о правильном питании.

Во время следствия мужчина частично признал вину.

Уголовное дело рассмотрит Чишминский районный суд.