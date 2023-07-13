Четверг, 13 июля, 2023
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Дело не в старости или болезни. Астролог объяснила странное поведение Байдена на публике

7info7
Картинка с сайта Pixabay，автор BarBus

Президент США Джо Байден часто оказывается на публике в нелепых ситуациях — падает, путает выходы, пожимает руки невидимым собеседникам. Кто-то может подумать, что дело в проблемах со здоровьем и в старости американского лидера. Однако всё не так просто, считает популярный астролог Тамара Глоба. Вот что звёздная прорицательница говорит о странном поведении Байдена:

– Какой фарс и какая комедия. Это и спектакль, и ситуация, которые с ним действительно были, но сейчас чисто фарс, что очень удобно. Так как когда скажут: «Он же развязал войну и т.д.» Готов ответ: «Ну что делать, дедушка уже…» – заявила она в интервью КП.

Астролог убеждена: на следующий срок престарелый президент не останется. Не станет руководить государством и его ярый противник Дональд Трамп. Новым президентом СШВ в 2023 году станет кто-то третий, чьи фигура ещё не заявила себя ярко не политическом Олимпе.

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