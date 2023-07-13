Дело не в старости или болезни. Астролог объяснила странное поведение Байдена на публике

Президент США Джо Байден часто оказывается на публике в нелепых ситуациях — падает, путает выходы, пожимает руки невидимым собеседникам. Кто-то может подумать, что дело в проблемах со здоровьем и в старости американского лидера. Однако всё не так просто, считает популярный астролог Тамара Глоба. Вот что звёздная прорицательница говорит о странном поведении Байдена:
Астролог убеждена: на следующий срок престарелый президент не останется. Не станет руководить государством и его ярый противник Дональд Трамп. Новым президентом СШВ в 2023 году станет кто-то третий, чьи фигура ещё не заявила себя ярко не политическом Олимпе.