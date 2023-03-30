Дело иностранца, убившего подростка в Михайловском районе, передано в суд

Расследование уголовного дела в отношении гражданина иностранного государства, родившегося в 1966 году, завершено Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, 5 января 2023 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытовой ссоры он нанес более 10 ножевых ударов 17-летнему подростку. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия от полученных ранений.

Убийство раскрыто по горячим следам, обвиняемый заключен под стражу на основании ходатайства следователя.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.