Дело Людмилы Штейн направлено в суд

Басманный межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего муниципального депутата Басманного района г. Москвы Людмилы Штейн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Она обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической ненависти).

Установлено, что 27 марта 2022 года Штейн, руководствуясь мотивами политической ненависти, разместила на личной странице в социальной сети текстовую публикацию, доступную для просмотра неограниченному кругу лиц, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции.

В отношении участницы группировки Pussy Riot Людмилы (Люси) Штейн заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в розыск.

Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд для рассмотрения по существу.