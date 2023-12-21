Четверг, 21 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

Дело Людмилы Штейн направлено в суд

7info
spot_img

Басманный межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего муниципального депутата Басманного района г. Москвы Людмилы Штейн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Она обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической ненависти).

Установлено, что 27 марта 2022 года Штейн, руководствуясь мотивами политической ненависти, разместила на личной странице в социальной сети текстовую публикацию, доступную для просмотра неограниченному кругу лиц, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции.

В отношении участницы группировки Pussy Riot Людмилы (Люси) Штейн заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в розыск.

Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд для рассмотрения по существу.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах