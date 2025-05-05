Делегация «Зелёного сада» отправилась в Брест накануне 80-летия Великой Победы

Команда компании-застройщика уже в третий раз специально прибудет в Беларусь, чтобы 9 мая лично почтить память земляков–героев, павших в боях за Брестскую крепость.

Поездки в город-побратим Рязани в День Победы стали уже важной ежегодной традицией, а в этот юбилейный для компании год (застройщик празднует своё 25-летие) патриотическую акцию возглавляет управляющий директор «Зелёного сада» Андрей Оришкевич. В составе делегации – сотрудники со своими семьями. Каждый ребёнок на Марше Победы в Бресте пройдет с портретами своих родных – героев войны. Перед отправлением каждый участник делегации получил фирменные жилетки и кепки с символикой 80-летия Великой Победы, а детям также раздали наборы снэков и игр в дорогу.

ГК «Зелёный сад» с особым уважением относится к празднованию Дня Великой Победы. Компания сотрудничает с поисковыми движениями, активно помогает в организации экспедиций. Например, в 2021 году состоялись две операции по поиску останков летных экипажей, разбившихся во время боевых заданий в разных районах Рязанской области (села Агро-Пустынь и Ижеславль). В 2010 году была изготовлена самая большая в России георгиевская лента длиной 81 м и шириной 7 метров – в день 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне взвод курсантов пронес её по центральной улице Рязани под звуки победных маршей 1945 года. В 2019 году по инициативе компании «Зелёный сад» в Рязани впервые прошел Марафон флагов городов-героев.

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К 9 мая в город прибыли делегации шести из тринадцати городов-героев: Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Новороссийска, Бреста и Тулы. В рамках Парада Победы курсанты рязанских военных вузов пронесли от пл. Победы до пл. Ленина огромные полотнища флагов тринадцати городов-героев.