Делегация Рязанской области во главе с губернатором находится в Китае

Делегация Рязанской области с официальным визитом находится в Китайской Народной Республике. Возглавляет делегацию губернатор Павел Малков, сообщает сайт правительства региона.

В рамках деловой программы запланирована серия переговоров. Уже прошли встречи с Генеральным консулом России в Шанхае Дмитрием Лукьянцевым, а также с представителями Китайской торговой палаты по импорту и экспорту пищевой продукции, местных товаров и побочных продуктов животноводства.

По итогам переговоров Павел Малков отметил:

«КНР — наш ключевой внешнеторговый партнёр. В прошлом году её доля в общем объёме внешней торговли региона составила 22%. Мы системно работаем над расширением экспорта рязанской продукции на китайский рынок. Обсуждали сотрудничество с торговыми сетями, сертификацию товаров для прямых поставок, логистику. Также рассматриваем создание совместных производств на базе индустриальных и агропромышленных парков Рязанской области».

В состав делегации входят:

Вице-губернатор Артём Бранов,

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин,

Заместитель председателя Правительства области Юлия Швакова,

Министр экономического развития Андрей Ворфоломеев,

И.о. директора АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области» Александр Лукин.