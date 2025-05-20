Делегация Рязанской области во главе с губернатором находится в Китае

Делегация Рязанской области с официальным визитом находится в Китайской Народной Республике. Возглавляет делегацию губернатор Павел Малков, сообщает сайт правительства региона.
В рамках деловой программы запланирована серия переговоров. Уже прошли встречи с Генеральным консулом России в Шанхае Дмитрием Лукьянцевым, а также с представителями Китайской торговой палаты по импорту и экспорту пищевой продукции, местных товаров и побочных продуктов животноводства.
По итогам переговоров Павел Малков отметил:
«КНР — наш ключевой внешнеторговый партнёр. В прошлом году её доля в общем объёме внешней торговли региона составила 22%. Мы системно работаем над расширением экспорта рязанской продукции на китайский рынок. Обсуждали сотрудничество с торговыми сетями, сертификацию товаров для прямых поставок, логистику. Также рассматриваем создание совместных производств на базе индустриальных и агропромышленных парков Рязанской области».
В состав делегации входят:
Вице-губернатор Артём Бранов,
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин,
Заместитель председателя Правительства области Юлия Швакова,
Министр экономического развития Андрей Ворфоломеев,
И.о. директора АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области» Александр Лукин.
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