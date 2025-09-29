Делегация Рязанской области участвует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»

Делегация Рязанской области, которую возглавил министр Андрей Ворфоломеев, работает в Республике Беларусь с бизнес-миссией. Она проводится в соответствии с задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В рамках работы делегация региона проведет переговоры и посетит ряд промышленных площадок. В ее состав входят директор регионального Агентства развития бизнеса Дмитрий Елисеев, специалисты Рязанского центра экспорта, представители 17 предприятий региона строительной, автомобильной, нефтеперерабатывающей и пищевой отраслей, сфер приборостроения и IT-технологий, производства мебели, детских товаров и удобрений. Бизнес-миссия организована Рязанским центром экспорта Агентства развития бизнеса.

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в социальной сети отметила: «Бизнес-миссии в Беларусь проходят ежегодно и приносят отличные результаты в виде новых контрактов. Представители белорусских предприятий регулярно посещают Рязань, участвуют в крупных международных мероприятиях, таких как «Дни международного бизнеса в Рязанской области», знакомятся с местными предприятиями, поставляют свою продукцию в розничные магазины. Уверена, что очередной визит в республику даст новый толчок развитию экспорта рязанской продукции».

Кроме того, представители Рязанской области участвуют в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», организованной Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством промышленности Республики Беларусь. Площадка объединяет представителей различных отраслей промышленности, инновационных компаний, инвесторов и государственных структур.

На стенде Рязанской области, самом большом по площади и числу представленных компаний, свою продукцию демонстрируют 16 производителей. Среди них ПАО «Саста», АО «Русская кожа», АО «Точинвест», ООО «Квантрон групп», ООО «ЗВК «Бервел», ООО «Ларта Гласс Рязань».

В экспозиции – металлоконструкции, металлообрабатывающие станки, коммунальная техника, ИТ-разработки, стекло и красители, вентиляционное оборудование. Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова отметила, что участие в выставке позволит компаниям региона наладить контакты с потенциальными партнерами.