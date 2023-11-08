Делегация Рязанской области приняла участие в международной выставке

Павел Малков и представители рязанской делегации приняли участие в тридцать девятой Гаванской международной выставке-ярмарке «FIHAV 2023», которая по значимости входит в тройку наиболее успешных профильных мероприятий в Латинской Америке. Губернатор также принял участие в бизнес-форуме «Россия-Куба», где состоялась презентация Рязанской области, и провел ряд деловых встреч, направленных на развитие взаимовыгодного сотрудничества.

В состав делегации Рязанской области вошли вице-губернатор региона Артем Бранов, заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова, руководители Агентства развития бизнеса Рязанской области, предприятий и организаций.

На Гаванской международной выставке-ярмарке «FIHAV 2023» Рязанская область представила промышленный потенциал региона, продукцию ведущих рязанских производителей. Это лекарственные препараты, в том числе для лечения онкологических заболеваний, медицинские изделия на основе гиалуроновой кислоты, продукты питания, а также оборудование для нефтеперерабатывающих заводов, продукция для сельскохозяйственных работ.

В рамках серии деловых встреч Павел Малков обсудил вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с Кубой, взаимодействия в сферах образования, туризма и других направлениях. Состоялись встречи с Послом Российской Федерации в Республике Куба Виктором Коронелли, Торговым представителем России в Республике Куба Сергеем Балдиным, вице-премьером Республики Куба — министром внешней торговли и инвестиций Рикардо Кабрисасом Руисом, Президентом Торговой палаты Кубы Антонио Луисом Каррикарте Корона. Во встречах приняли участие Артем Бранов и Юлия Швакова. Между рязанским Агентством развития бизнеса и торговой палатой Кубы подписано соглашение о сотрудничестве. Кроме того, представители рязанского бизнеса провели переговоры с потенциальными кубинскими партнерами.

Макрорегион Латинской Америки и Карибского бассейна, куда входит Куба, включен в Экспортную стратегию Рязанской области в качестве одного из приоритетных направлений развития внешнеэкономической деятельности.