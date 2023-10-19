Делегация Рязанской области принимает участие в экспортном форуме «Сделано в России-2023»

Делегация Рязанской области во главе с губернатором Павлом Малковым принимает участие в главном экспортном форуме страны «Сделано в России-2023», который проходит в Москве.

В форуме принимают участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, банков, центров поддержки экспорта, профильных ассоциаций и объединений.

От Рязанской области на форум отправились зампред правительства региона Юлия Швакова, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев и представители Рязанского центра экспорта и промышленных предприятий области.

На выставке более 180 российских компаний представили лучшие экспортные продукты. В их число вошла продукция рязанской компании ООО «ЭРА», сообщает региональное правительство.

На форуме также наградили победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года». Рязанская компания ООО «Ренессанс-Проект» получила 2 место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности».