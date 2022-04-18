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Понедельник, 18 апреля, 2022

Делегация Рязанской области прибыла с бизнес-миссией в Индию

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Делегация Рязанской области прибыла с бизнес-миссией в Индию

7info7

18 апреля делегация Рязанской области во главе с губернатором Николаем Любимов, прибыла в Индию с бизнес-миссией, сообщает пресс-служба регионального правительства

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Рязанская делегация примет участие в деловых встречах с консулом РФ в Мумбаи, послом РФ в Индии, торговым представителем РФ Индии, руководством Всеиндийской ассоциации промышленности, международной торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты Индии, членами правительства Индии.

Представители Рязанской области презентуют инвестиционный потенциал региона в торгово-промышленной палате, проведут круглый стол с бизнес-сообществом, посетят различные мероприятия.

Предполагается обсуждение сотрудничества компаний фармацевтической отрасли, агропромышленного сектора, организациями малого и среднего бизнеса, торговли.

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