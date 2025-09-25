Делегация ООН посетила пункт временного размещения переселенцев в Рязани

Делегация Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев посетила в Рязани пункт временного размещения (ПВР) вынужденно перемещённых граждан. Большинство жителей этого ПВР — выходцы из Мариуполя и Харькова, сообщает ТКР.

Представители организации провели личные встречи с гражданами, ознакомились с условиями их проживания и расспросили о мерах оказываемой поддержки. Такие регулярные визиты в регионы России делегация Управления Верховного комиссара ООН проводит с 2022 года и уже посетила около 50 субъектов.

В Рязанской области для приёма вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины готовы 24 пункта временного размещения. На данный момент задействована только половина из них.

Всего в регионе проживают около 700 вынужденных переселенцев. Часть из них уже вернулась на прежнее место жительства, а другие решили окончательно обосноваться в Рязанской области.