Делегация из Рязанской области приняла участие в V Федеральном форуме «Производительность 360»

В Сараях во время смены вывески на баннере произошло ЧП — с высоты сорвался мужчина. Как сообщает издательство «Пресса», это произошло 20 июля. После падения с автовышки мужчину забрала скорая помощь. Затем его перевели в одну из рязанских больниц. Обстоятельства происшествия выясняются.