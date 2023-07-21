Пятница, 21 июля, 2023
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Делегация из Рязанской области приняла участие в V Федеральном форуме «Производительность 360»

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Фото: правительство Рязанской области

Представители Рязанской области приняли участие в V Федеральном форуме «Производительность 360».

В состав делегации региона на форуме вошли представители минэкономразвития региона, Агентства развития бизнеса Рязанской области, предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». 

В ходе форума делегация региона обменялась опытом с предпринимателями из различных отраслей, приняла участие в обучающих мероприятиях и установила деловые контакты, отмечает правительство Рязанской области.

V Федеральный форум «Производительность 360» проходил в Казани 20 и 21 июля. Он является главной площадкой России для обмена опытом в сфере бережливого производства и внедрения лучших практик повышения производительности труда.

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