Делегация из Китая и Беларуси посетила Касимов. Об этом сообщает администрация округа.
Представители управления по туризму, отдела развития туризма и департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода и руководители туристических компаний из Китая и Беларуси посетили Касимов в рамках рекламно-информационного тура. Гостей города познакомили с ключевыми достопримечательностями и инфраструктурой города.
Также были достигнуты договоренности о проведении выездной презентации туристических ресурсов Касимовского округа для туроператоров Нижнего Новгорода. С коллегами обсудили нюансы организации приема иностранных гостей, возможные варианты логистики.
Мероприятия направлены на развитие международного сотрудничества, продвижение культурно-познавательного туризма и привлечение туристических потоков.
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