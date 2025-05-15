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Новости Касимова

Делегация из Китая и Беларуси посетила Касимов

Анастасия Мериакри

Делегация из Китая и Беларуси посетила Касимов. Об этом сообщает администрация округа.

Представители управления по туризму, отдела развития туризма и департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода и руководители туристических компаний из Китая и Беларуси посетили Касимов в рамках рекламно-информационного тура. Гостей города познакомили с ключевыми достопримечательностями и инфраструктурой города.

Также были достигнуты договоренности о проведении выездной презентации туристических ресурсов Касимовского округа для туроператоров Нижнего Новгорода. С коллегами обсудили нюансы организации приема иностранных гостей, возможные варианты логистики. 

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Мероприятия направлены на развитие международного сотрудничества, продвижение культурно-познавательного туризма и привлечение туристических потоков.

Делегация из Китая и Беларуси посетила Касимов Были достигнуты договоренности о проведении выездной презентации туристических ресурсов Касимовского округа для туроператоров Нижнего Новгорода.
Делегация из Китая и Беларуси посетила Касимов Были достигнуты договоренности о проведении выездной презентации туристических ресурсов Касимовского округа для туроператоров Нижнего Новгорода.
Делегация из Китая и Беларуси посетила Касимов Были достигнуты договоренности о проведении выездной презентации туристических ресурсов Касимовского округа для туроператоров Нижнего Новгорода.
Делегация из Китая и Беларуси посетила Касимов Были достигнуты договоренности о проведении выездной презентации туристических ресурсов Касимовского округа для туроператоров Нижнего Новгорода.
Делегация из Китая и Беларуси посетила Касимов Были достигнуты договоренности о проведении выездной презентации туристических ресурсов Касимовского округа для туроператоров Нижнего Новгорода.

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