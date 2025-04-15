Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в эфире радио Sputnik заявил, что завершение СВО на Украине в 2025 году маловероятно. По его мнению, этому есть три основные причины.

«Конечно, в жизни всё возможно, но текущая ситуация не устраивает ни одну из сторон», — отметил Сардарян. — «Кроме того, ни у одной из внешних сил нет достаточного ресурса, чтобы принудить нас или другие стороны конфликта к принятию их варианта решения».

Третьей причиной он назвал отсутствие единой позиции у Запада:

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«У меня есть большие сомнения, что у Запада существует какая-либо коллективная позиция, вокруг которой они могли бы объединиться, чтобы надавить на Россию и добиться компромисса. Мнения сильно расходятся: у Великобритании и Франции — одна точка зрения, у Германии — другая. Что касается Италии — вообще непонятно. У Венгрии и Словакии — третья, а такие страны, как Швеция и другие, вообще предпочитают воздерживаться от открытых заявлений».