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Общество

Декада льготной подписки началась в Рязанской области

Анастасия Мериакри

Комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области сообщает о старте Всероссийской декады льготной подписки, которая проходит с 3 по 13 июня.

Акцию проводит Почта России во всех отделениях почтовой связи, а также в мобильном приложении Почты России. Услуга предоставляется также через почтальонов. В рамках декады есть возможность оформления льготной подписки на областные издания: газету «Рязанские ведомости», районные газеты. В среднем цена снижена на 7 процентов.

Льготная декада традиционно пользуется большой популярностью у читателей газет, особенно в муниципалитетах области. В этот период подписку на районные газеты жители активно оформляют в редакциях муниципалитетов или в редакции газеты «Рязанские Ведомости» по адресу г. Рязань, ул. Горького, д.14.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (4912) 21-08-13.

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