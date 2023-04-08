Действующие депутаты Рязанской гордумы подают документы для участия в праймериз ЕР

По данным на 7 апреля документы на участие в предварительном голосовании подали 33 человека. Действующие депутаты городской Думы также проходят партийную процедуру для последующего выдвижения кандидатами от «Единой России». Об этом сообщает сайт регионального отделения партии.

Документы на участие в предварительном голосовании подали глава муниципального образования Татьяна Панфилова, депутаты городской Думы Сергей Еремин и Олег Шишов. Ранее кандидатами предварительного голосования зарегистрированы Владимир Бочаров и Роман Худяков.

Желающие принять участие в партийной процедуре по выборам депутатов Рязанской городской Думы могут подать документы в организационный комитет по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 10, в будние дни с 09.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 или онлайн на сайте pg.er.ru.

Зарегистрированные кандидаты обязаны разместить в своем личном кабинете на сайте предварительного голосования не менее двух видеороликов: «Самопрезентация. Главные достижения в жизни», «Что я сделаю в первую очередь, если меня изберут депутатом?» или «Почему я решил стать депутатом Рязанской городской Думы?». Видеоконтент должен быть размещен не позднее 12 мая.