Дегустация новых блюд школьного питания прошла в лицее №52 в Рязани

20 мая «Детское питание» организовало последнюю в этом учебном году дегустацию блюд школьного питания. Она прошла на базе лицея № 52. В ней приняли участие учащиеся, родители, руководство школы, представители городской администрации.
На суд гостей были представлены новые блюда, разработанные технологами предприятия в соответствии с требованиями и нормативами, предъявляемыми к питанию школьников. По словам директора АО «Детское питание» Андрея Жарова, новинки призваны разнообразить школьное меню, сделать его вкуснее и интереснее, сохранив при этом питательную ценность завтраков, обедов и полдников. Они будут включены в меню с 1 сентября.
Гости попробовали творожную запеканку с какао, бутерброд с шоколадным маслом, суп на курином бульоне с фасолью, печеночные оладьи, котлету «Медвежья лапа» с добавлением говяжьей печени, куриное филе в томатном соусе, блинчики с клубникой и с мёдом.
Все присутствующие отметили, что блюда вкусные, интересные. Многим особенно понравилась запеканка из творога с какао. Все свои впечатления, замечания, предложения гости внесли в анонимные анкеты, которые будут изучены специалистами АО «Детское питание» и учтены в дальнейшей работе.
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