Дегустация новых блюд школьного питания прошла в лицее №52 в Рязани

20 мая «Детское питание» организовало последнюю в этом учебном году дегустацию блюд школьного питания. Она прошла на базе лицея № 52. В ней приняли участие учащиеся, родители, руководство школы, представители городской администрации.

На суд гостей были представлены новые блюда, разработанные технологами предприятия в соответствии с требованиями и нормативами, предъявляемыми к питанию школьников. По словам директора АО «Детское питание» Андрея Жарова, новинки призваны разнообразить школьное меню, сделать его вкуснее и интереснее, сохранив при этом питательную ценность завтраков, обедов и полдников. Они будут включены в меню с 1 сентября.

Гости попробовали творожную запеканку с какао, бутерброд с шоколадным маслом, суп на курином бульоне с фасолью, печеночные оладьи, котлету «Медвежья лапа» с добавлением говяжьей печени, куриное филе в томатном соусе, блинчики с клубникой и с мёдом.

«По нормативам в школьном меню должны быть блюда из печени. Но, как показывает опыт, дети не любят печень и едят её очень неохотно. Поэтому мы ищем варианты блюд, в которых этот продукт присутствовал бы, но не придавал ярко выраженного характерного вкуса. Наши технологи создали котлету «Медвежья лапа», в составе которой содержится свинина, смягчающая вкус», – рассказал Андрей Жаров.

Все присутствующие отметили, что блюда вкусные, интересные. Многим особенно понравилась запеканка из творога с какао. Все свои впечатления, замечания, предложения гости внесли в анонимные анкеты, которые будут изучены специалистами АО «Детское питание» и учтены в дальнейшей работе.