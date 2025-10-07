Вторник, 7 октября, 2025
13.1 C
Рязань
Общество

Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани

Анастасия Мериакри

В школе №39 состоялась традиционная дегустация блюд школьного меню, организованная для родителей и учеников. Инициатором выступило АО «Детское питание».

На суд собравшихся были представлены блюда, которые подают детям в учебных заведениях: бутерброд с шоколадным маслом, запеканка из творога и какао со сгущенным молоком, салат из свеклы с сыром, суп картофельный с чечевицей, рассыпчатая гречневая каша с гуляшом, картофельное пюре с котлетой «Медвежья лапа», блинчики с джемом, какао и чай с лимоном. Свое мнение о вкусе и качестве еды каждый участник заносил в специальную анкету, которые будут изучены технологами АО «Детское питание».

В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность. Кроме того, он озвучил санитарные нормы и требования, в соответствии с которыми работает предприятие, особенности детского меню и приготовления. Встреча прошла в дружеской атмосфере конструктивного диалога и свободного обмена мнениями.

Такие дегустации будут продолжаться и дальше в других школах и районах города.

Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.
Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.
Новости России

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Новости мира

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...
Погода

Первый снег в Москве и Центральной России ожидается в конце ноября – начале декабря — Тишковец

Сейчас в столичном регионе наблюдается «золотая осень» с установившимися туманами и дождями. Такая же погода, кстати, установилась и в Рязани. 

Последние новости

Павел Малков отметил важность «зелёного вектора» для развития промышленности региона

Участники выездного совещания посетили высокоавтоматизированные производства теплоизоляции из каменной ваты и PIR.

В Рязани прошла презентация фильма о спецоперации «Свинцовые небеса»

Режиссер-постановщик Алиса Курганская рассказала, что является уроженкой Луганска, поэтому темы, связанные с СВО, имеют для нее особое значение в творческой работе.

Анализ проб семян дуба и каштана проводят специалисты в Рязанской области

В сентябре и октябре специалисты ЦЗЛ Рязанской области проводят заготовку таких пород, как дуб черешчатый, дуб красный, конский каштан обыкновенный и другие.

Скончался председатель Рыбновского отделения «Боевое братство» Николай Мирзоян

Николай Мирзоян был ветераном боевых действий. Он родился 10 апреля 1956 года в азербайджанском городе Мингечаур.

Туман накроет Рязанскую область 8 октября

В среду в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Саженцы сибирского кедра высадили в эко-парке «Здоровое долголетие»

На данный момент в парке высажено свыше 200 деревьев различных видов. Эта практика была признана одной из лучших в России

Карпатский колдун двадцать лет назад жутко описал будущее Украины: «эти земли напитаются мёртвым запахом»

Его пророческие слова предвещают распад Украины. Так она заплатит за совершённое предательство.

Полосу движения для маршруток уберут в районе ТД «Барс»

В Рязани изменится организация дорожного движения на участке в районе остановки общественного транспорта «ТД Барс».

В Рязанской области наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ

Грипп опасен своими осложнениями. Вакцинация – самый эффективный способ защиты себя и близких.

В Рязани установили бюст руководителю обороны Севастополя в Крымской войне Владимиру Корнилову

На улице Нахимова, рядом со школой №57, установили бюст вице-адмирала Владимира Корнилова.

Жительница Московской области помогла зарубежным мошенникам обмануть рязанского пенсионера на 720 тысяч рублей

В ходе переписки с неизвестными она согласилась получать деньги от обманутых людей за определенный процент.

Десятки домов останутся без воды 8 октября в Рязани

В связи с ремонтными работами на водопроводе с 09:30 до 17:00 будет прекращена подача ресурса.

ФСБ в Рязани пресекла канал незаконной миграции, организованный выходцами из Средней Азии

В отношении обоих фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пассажир «Деу Нексия» погиб в ДТП в Клепиковском районе 

Госавтоинспекция прокомментировала трагическое ДТП в Клепиковском районе. 

Расписание пригородных поездов в Московской и Рязанской областях изменится с 8 октября 

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 8 октября в связи с развитием инфраструктуры.