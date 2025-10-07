Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани

В школе №39 состоялась традиционная дегустация блюд школьного меню, организованная для родителей и учеников. Инициатором выступило АО «Детское питание».

На суд собравшихся были представлены блюда, которые подают детям в учебных заведениях: бутерброд с шоколадным маслом, запеканка из творога и какао со сгущенным молоком, салат из свеклы с сыром, суп картофельный с чечевицей, рассыпчатая гречневая каша с гуляшом, картофельное пюре с котлетой «Медвежья лапа», блинчики с джемом, какао и чай с лимоном. Свое мнение о вкусе и качестве еды каждый участник заносил в специальную анкету, которые будут изучены технологами АО «Детское питание».

В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность. Кроме того, он озвучил санитарные нормы и требования, в соответствии с которыми работает предприятие, особенности детского меню и приготовления. Встреча прошла в дружеской атмосфере конструктивного диалога и свободного обмена мнениями.

Такие дегустации будут продолжаться и дальше в других школах и районах города.