Дефицит учителей ключевых дисциплин наблюдается минимум в 20 регионах РФ

В некоторых российских регионах сложилась сложная ситуация с преподаванием ключевых дисциплин — математики, физики, русского языка и литературы, иностранных языков, пишут «Известия».

Издание направляло запросы в управления образования регионов РФ. Выяснилось, что в Орловской области в 2023 году вакантными были 160 учительских ставок (в 2022 — 198), в Ханты-Мансийске — 152, на Ямале — 170 (206), в Чувашии — 153 (181), во Владимирской области — 100 (85), Брянской — 80, Еврейской автономной области — 86, Тюменской — 57, Магаданской — 49, на Чукотке — 24.

В то же время число незакрытых ставок по сравнению с двумя предыдущими годами снижается.

Педагоги рассказали, что уходят из школ из-за низких зарплат и высоких нагрузок.

По данным мониторинга межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», по итогам 2023 года в 75 регионах оклады учителей не дотягивают до МРОТ, отмечают «Известия».

В частности, в некоторых регионах РФ оклады педагогов не превышают 5 тыс рублей.