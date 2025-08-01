Дефицит осадков ожидается в августе в Рязанской области

В августе в Рязанской области ожидается количество осадков ниже климатической нормы. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Южная половина европейской территории России будет в дефиците осадков. Это все южнее Московской области — Тульская, Рязанская, Курская, Воронежская области, весь Южный федеральный округ, Северо-Кавказский регион и юг Приволжского округа», — уточнил синоптик.

Таким образом, Рязанская область входит в число регионов, где в августе ожидается пониженный уровень осадков.

Дефицит осадков также ожидается в отдельных северных регионах страны — на Чукотке, в Ненецком автономном округе, на севере Архангельской области и в Республике Коми.

По словам Вильфанда, избыток дождей прогнозируется в Калининградской и Ленинградской областях, а также на севере Красноярского края. Там осадки могут значительно превысить норму.

Дефицит осадков в августе может сказаться на сельском хозяйстве, а также на одном из любимых занятий рязанцев — сборе грибов в лесах области.